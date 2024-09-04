Житель Башкирии напал с топором на знакомую

В Уфе местного жителя обвинили в совершении убийства. Мужчина напал с топором на знакомую.
1 мая этого года уфимец находился в гостях у подруги в СНТ. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре между друзьями вспыхнул конфликт на почве ревности. Мужчина схватил топор и ударил им жертву по голове. Женщина скончалась от множественных проникающих рубленых ран.
Место преступления он покинул, прихватив с собой телефон убитой. Мужчина некоторое время вёл переписку от имени женщины, чтобы скрыть убийство.
Суд признал уфимца виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также суд взыскал в счет возмещения морального вреда потерпевшей стороне 2 млн рублей, материального ущерба — 141 500 рублей.