Житель Башкирии напал с топором на знакомую

В Уфе местного жителя обвинили в совершении убийства. Мужчина напал с топором на знакомую.

1 мая этого года уфимец находился в гостях у подруги в СНТ. Они проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре между друзьями вспыхнул конфликт на почве ревности. Мужчина схватил топор и ударил им жертву по голове. Женщина скончалась от множественных проникающих рубленых ран.