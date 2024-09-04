В Башкирии задержали мужчину, жестоко избившего сожительницу

В Нефтекамске камера домофона зафиксировала, как мужчина жестоко избивает женщину с тростью во дворе дома. Запись быстро распространилась в местных пабликах.

На кадрах видно, как сначала они сидят на скамейке у подъезда, а потом начинается драка. Мужчина стал бить женщину, она отчаянно кричала.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции, нарушителя уже доставили в отдел. Предварительно, мужчина и женщина – сожители, вместе распивают алкоголь. Между ними произошел конфликт, в результате которого завязалась потасовка.