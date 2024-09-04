В Башкирии благодаря ППМИ в Нефтекамске реализовали более 200 идей

Программа поддержки местных инициатив помогает не только преображать, но и подружиться. К такому выводу пришли нефтекамцы. Благодаря проекту, за 7 лет в городе воплотили в жизнь больше 200 идей. Общая сумма реализованных проектов — порядка 240 млн руб. В частности, благодаря взаимодействию удалось отремонтировать участки дорог по улице Ягодной, что в микрорайоне Крым-Сараево, и по улице Российской.

А в Мелеузовском районе у школьников после реализации проекта по программе поддержки местных инициатив появился аппетит. И это неудивительно: обеденный зал в третьей гимназии изменился до неузнаваемости. Общая стоимость проекта составила почти два миллиона рублей, больше половины из этой суммы — субсидии из республиканского бюджета, полмиллиона добавили из муниципальной казны, сельчане собрали сто тысяч рублей и помогли спонсоры.