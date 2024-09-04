В Башкирии подсчитали, сколько человек погибло от отравления алкоголем

С начала года в Башкортостане от отравления спиртосодержащей продукцией умер 91 человек. Такие данные обнародовало республиканское управление Роспотребнадзора. Больше всего несчастных случаев приходится на город Уфу.
Входной контроль спирта, который в дальнейшем будет использован в производстве алкогольной продукции. Газовый хроматограф позволяет определить содержание токсичных микропримесей в сырье. Здесь же проверяют готовую продукцию на наличие уксусного альдегида, сивушных масел, сложных эфиров и метилового спирта.
На нелегальных подпольных производствах, конечно же, никто строго не следит за содержанием микропримесей, что приводит зачастую к отравлениям. Большая концентрация сивушных масел, а хуже того — метилового спирта, известного в народе как метанол, и вовсе может привести к летальному исходу. Так, с начала года в Башкортостане алкоголь унес жизни почти одной сотни человек.
Ну и конечно, не стоит приобретать продукцию в сомнительных торговых точках.
Необязательно даже скачивать приложение. Достаточно внести данные, которые содержатся на марке, чтобы узнать о легальности продукции. В итоге покупатель получит полную информацию о происхождении товара: наименование напитка, крепость, дату производства и изготовителя. Таким образом, человек может обезопасить себя. Однако оказаться на больничной койке можно не только из-за суррогата. Чрезмерное употребление легального алкоголя тоже ни к чему хорошему не приводит.