В Башкирии подсчитали, сколько человек погибло от отравления алкоголем

С начала года в Башкортостане от отравления спиртосодержащей продукцией умер 91 человек. Такие данные обнародовало республиканское управление Роспотребнадзора. Больше всего несчастных случаев приходится на город Уфу.

Входной контроль спирта, который в дальнейшем будет использован в производстве алкогольной продукции. Газовый хроматограф позволяет определить содержание токсичных микропримесей в сырье. Здесь же проверяют готовую продукцию на наличие уксусного альдегида, сивушных масел, сложных эфиров и метилового спирта.

Они могут содержаться, но их содержание нормирует ГОСТ, и на легальных производствах содержание этих микропримесей всегда в минимальных количествах. Ну, на любом легальном производстве существует производственная лаборатория, которая осуществляет технохимический контроль на всех стадиях жизни продукции. Дина Воропанова, начальник производственной лаборатории

На нелегальных подпольных производствах, конечно же, никто строго не следит за содержанием микропримесей, что приводит зачастую к отравлениям. Большая концентрация сивушных масел, а хуже того — метилового спирта, известного в народе как метанол, и вовсе может привести к летальному исходу. Так, с начала года в Башкортостане алкоголь унес жизни почти одной сотни человек.

Как же обезопасить себя от контрафакта? Специалисты, прежде всего, рекомендуют обращать внимание на этикетку. Оригинальные алкогольные напитки всегда имеют качественную и информативную маркировку. Важны также цвет и прозрачность содержимого. Неприятный, химический запах должны настораживать. Дарья Первушкина, главный специалист-эксперт отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Ну и конечно, не стоит приобретать продукцию в сомнительных торговых точках.

На каждой единице алкогольной продукции, которая реализуется у нас на территории Российской Федерации, находится федеральная специальная марка, при помощи которой можно установить легальность продукта. Федеральной службой по регулированию алкогольного и табачного рынка разработано мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко», которое позволяет простому рядовому покупателю отличить суррогат от легального алкоголя. Татьяна Катаевская, начальник отдела по лабораторному контролю ликёроводочного производства