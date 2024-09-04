В Башкирии во все УИКи поступили избирательные бюллетени

Во все участковые избирательные комиссии региона поступили избирательные бюллетени. 6, 7 и 8 сентября в Башкортостане состоятся выборы главы республики. Проголосовать можно будет и в Москве — в здании полномочного представительства республики в день выборов будет открыт экстерриториальный участок.
Особое внимание уделено безопасности на участках, все УИКи были обследованы межведомственной комиссией с участием представителей МВД и МЧС. Они проверили соблюдение требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.