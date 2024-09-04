Госоркестр Башкортостана открыл 33-й сезон

Госоркестр Башкортостана вновь в «Высшей лиге». Творческий коллектив открыл 33-й сезон концертом абонемента «Высшая лига». Им Госоркестр традиционно объединяет выдающиеся музыкальные произведения и ярчайших солистов. По традиции звучала музыка Густава Малера: в этот раз в Уфе впервые исполнено одно из самых популярных произведений композитора — Симфония №2.

Она известна под названием «Воскресение» и посвящена проблеме философского осознания смерти и религиозному бессмертию души. Вместе с главным коллективом академической музыки Башкортостана под управлением маэстро Дмитрия Крюкова на сцену вышли народная артистка республики Диляра Идрисова и лауреат международных конкурсов Назгуль Ибрагимова. В концерте также приняли участие хоры Башкирского академического театра оперы и балета и Академической хоровой капеллы республики.