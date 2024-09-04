В Башкирии прошла гонка командного чемпионата России по  спидвею

В Октябрьском прошла последняя гонка командного чемпионата России по спидвею. Команда СТК «Башкирия» принимала «Восток» и сенсационно одержала победу над лидером российского чемпионата со счётом 51:39.

В начале гонки лидировал «Восток», но уже к четвертому заезду «Башкирия» перехватила инициативу, вышла вперед и больше преимущества не упускала. В этой гонке 10 из 15 заездов завершились вничью. Лучшим в составе «Башкирии» стал Ренат Гафуров, набравший 11 очков после травмы, полученной в прошлой гонке. Команда из Октябрьского завершила сезон на четвёртом месте.