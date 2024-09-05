В Башкирии ветеран СВО получил «умную» трость

Ветерану СВО из Благовещенского района вручили «умную» трость. Александр Голубев потерял зрение в ходе боёв и был демобилизован. В республиканском филиале фонда «Защитники Отечества» решили облегчить жизнь мужчине.

При помощи смарт-трости «Робин» ветеран сможет ориентироваться в пространстве. Устройство расскажет, что находится вокруг, предупредит о неожиданном препятствии, распознает человека поблизости и позволит к нему обратиться. В фонде отмечают, что это не первая «умная» трость, которую вручают ветеранам в Башкортостане.