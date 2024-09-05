Жительнице Уфы с редким генетическим заболеванием помогли стать мамой

Врачи Уфы помогли местной жительнице с серьёзным генетическим заболеванием стать мамой. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
Длительное время женщина боролась с многочисленными серьёзными осложнениями. Специалисты медицинских центров вели особо внимательный мониторинг состояния пациентки на протяжении всей беременности.
Роды прошли под пристальным наблюдением опытных столичных специалистов акушеров-гинекологов, неонатологов центра МОНИАГ в Москве. Это стало залогом успешного разрешения беременности. Врачи предприняли все возможное, чтобы минимизировать риски для женщины и её ребенка. Малышка появилась на свет здоровой.
Фото: министерство здравоохранения РБ.