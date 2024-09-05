В больницу Сибая поступило новое оборудование

Массажные столы оснащены электроприводами, плавно регулирующими высоту. Это позволяет применять их с максимальным комфортом для пациентов. Столы предусматривают настройку головной и ножной секций по необходимости.

Также в больницу поступил комбинированный физиотерапевтический аппарат, сочетающий модули электротерапии и ультразвуковой терапии. Он позволяет ослабить боли, улучшить циркуляцию крови, снизить отёк и расслабить мышцы. Оборудование закупили в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Башкортостане». По словам медработников, благодаря новому оборудованию процедуры проходят удобнее и для них самих, и для пациентов.