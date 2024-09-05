В Башкирии стартовал эпидсезон – Роспотребнадзор по РБ

На территории Башкирии начался эпидсезон. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак. Она уточнила, что в предыдущие годы он стартовал только в ноябре – начале декабря.

В последние годы наблюдается рост ОРИ уже в сентябре. Наиболее распространенные вирусы: риновирусы и коронавирусная инфекция, которая стала сезонным заболеванием.

По состоянию на сегодняшний день в Башкирию поступило около 1,185 млн доз вакцин. Общее количество вакцинированных граждан должно составить 2,4 млн человек. Таким образом будет обеспечен коллективный иммунитет.