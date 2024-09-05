В Башкирии ведутся поиски пропавшей 15-летней девочки

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков.

Фото №1 - В Башкирии ведутся поиски пропавшей 15-летней девочки

В Стерлитамаке без вести пропала 15-летняя Валерия Хайрутдинова. 2 сентября девочка ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор её местоположение неизвестно.

Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, волосы темные, кудрявые, до плеч. Была одета в толстовку с капюшоном голубого цвета, темная футболку, черные джинсы, белые кроссовки.

UPD: 5 сентября во второй половине дня волонтёры сообщили, что девочка была найдена живой и здоровой. 

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