В Башкирии проверяют большегрузы в рамках контроля за недропользователями

Недропользователей будут лишать лицензии, если большегрузы продолжат разрушать дороги. В Уфимском районе прошел рейд в рамках работы межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.

В деревне Кабаково Кармаскалинского района есть карьеры, откуда фуры вывозят гравий и песок, и зачастую все они едут с большим перегрузом. Водители заклеивают номера, делают их нечитаемыми, останавливаясь за несколько метров до пункта весового контроля. Проехав незамеченными и тем самым избежав штрафа, они открывают номера вновь.