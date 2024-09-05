В БГПУ появилась программа по подготовке педагогов для полилингвальных школ

В Башгоспедуниверситете появилась новая магистерская программа. На факультете башкирской филологии теперь можно получить образование и по направлению «Современные технологии преподавания лингвистических дисциплин в полилингвальном образовании». В этом году по ней начали обучаться 16 магистрантов.
К слову, среди тех, кто проходит обучение, есть и опытные педагоги, которые работают в школе. На связь с нами вышли педагоги из разных городов республики.
В настоящее время в республике функционируют восемь полилингвальных образовательных учреждений, где требуются педагогические кадры. Эту потребность восполнят выпускники новой магистерской программы. Обучаться могут не только филологи, но и, к примеру, учителя географии, музыки, технологии. Изучаются и технологии преподавания лингвистических дисциплин в полилингвальных школах, делового башкирского языка, отраслевая лексикология и терминология башкирского языка, башкирский язык в цифровой среде.