В Балтачевском районе Башкирии появился новый ФАП

Это уже второй ФАП в районе, построенный в текущем году. Месяцем ранее такой же пункт открылся в д. Кумьязы, а в октябре планируется открытие еще одного – в д. Иштиряково. Всего в муниципалитете построены 10 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. Стоит отметить, что за последние пять лет по нацпроекту «Здравоохранение» в Башкортостане установлены 433 модульных ФАПа. В планах до конца текущего года – построить 135 конструкций в районах Башкортостана, а в 2025 – еще 134.