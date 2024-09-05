В Башкирии ещё в одной школе открылся центр цифрового образования «IT-куб»

В туймазинской гимназии открылся центр цифрового образования под названием «IT-куб». Шесть кабинетов подготовили по федеральной программе. Запуск на полную мощность ожидается в середине месяца. Также в образовательном учреждении особое внимание уделяют родным языкам. К примеру, в прошлом году оснастили кабинет башкирского языка.

Вместо мела используют стилус, вместо обычной доски – панель. Благодаря мультимедийному комплексу работа в классе полностью перестроена на современный лад. Сейчас в туймазинской гимназии в преподавании башкирского языка применяют интерактивные технологии.

Кабинет башкирского языка оснастили в прошлом году благодаря республиканскому конкурсу, который проводят ежегодно в рамках государственной программы сохранения и развития государственных языков и языков народов республики. В гимназии ребята обучаются башкирскому по модулю образовательного проекта «Взлетай». Он включает в себя изучение разговорного языка с использованием тренажёра. Гимназия старается не упускать из виду вообще все проекты в республике. И успешно им пользуется. Например, не обошли проект и «Здоровая улыбка».

Класс шаймуратовцев – это гордость района. Ребята участвуют во многих республиканских конкурсах. В том числе и в военно-патриотических играх. К примеру, в последний раз в игре «Ат уйнатып» они заняли второе место. Сегодня гимназисты готовятся к участию в конкурсе «Лучший шаймуратовский класс». Для этого учебный кабинет реорганизовали под штаб.

Учебный год туймазинцы планируют начать с еще одной новинки. Это центр цифрового образования под названием «IT-куб». В гимназии открыли шесть кабинетов по программам допобразования. В них будут готовить будущих специалистов в IT-сфере. Каждый может записаться в интересующий его кружок – и первоклассник, и старшеклассник. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, программировать роботов, работать с большими данными.