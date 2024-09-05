В Уфе завершились соревнования по фехтованию на колясках

В Уфе завершились всероссийские соревнования по фехтованию на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В столицу Башкортостана приехали сильнейшие спортсмены страны: национальная сборная – фехтовальщики из десяти регионов. Старт в Уфе был определенным аналогом турнира по фехтованию на Паралимпиаде.

Финальная встреча в соревнованиях на рапирах между Ириной Мишуровой и Викторией Бойковой получилась очень напряжённой. Соперницы представляют Москву и прекрасно знакомы друг с другом. Мишурова усложнила себе путь к решающей встрече – она проиграла один из боёв в пульке и потратила лишние силы на выход в финал.

Она призер Паралимпийских игр на шпагах, но рапира сильная. Она меня сильнее физически, она меня быстрее, но я могу с ней бороться, если включаю мозги, но без скорости и сил этого не будет, только мозгов не хватит. Ирина Мишурова, победитель всероссийских соревнований по фехтованию

Встреча против Викторий Бойковой была для Мишуровой уже пятнадцатой за этот день. Но спортсменка сумела одержать непростую победу в два укола. Бойкова осталась второй, а ещё одна спортсменка из Москвы Людмила Васильева замкнула тройку сильнейших.

В Рио не попала, не пустили, хотя отобралась. в Токио ковид, без зрителей, не так масштабно, как хотелось, но я оттуда уехала с двумя медалями, довольна. Сейчас мы были готовы к этой Паралимпиаде. Она опять проходит мимо нас. Виктория Бойкова, бронзовый призёр Паралимпийских игр по фехтованию

Тренировочный план для спортсменов был составлен как раз под турнир в Уфе. Сначала 16-дневные сборы национальной команды на базе на озере Круглом, затем пятидневный турнир. Соревнования в Уфе были аналогом Паралимпийских игр, на которые наши фехтовальщики не поехали. В Париже за медали бьются наши легкоатлеты, пловцы, тхэквондисты, теннисисты и триатлонисты.

У нас нет ни голов, ни очков, ни секунд, нам нужно отфехтовать европейских пять турниров, американские и азиатские, чемпионаты Европы и мира, поэтому не отобрались. Проводим здесь соревнования. Хасан Исмаилов, главный судья соревнований