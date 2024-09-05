В Уфе завершились соревнования по фехтованию на колясках

В Уфе завершились всероссийские соревнования по фехтованию на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В столицу Башкортостана приехали сильнейшие спортсмены страны: национальная сборная – фехтовальщики из десяти регионов. Старт в Уфе был определенным аналогом турнира по фехтованию на Паралимпиаде.
Финальная встреча в соревнованиях на рапирах между Ириной Мишуровой и Викторией Бойковой получилась очень напряжённой. Соперницы представляют Москву и прекрасно знакомы друг с другом. Мишурова усложнила себе путь к решающей встрече – она проиграла один из боёв в пульке и потратила лишние силы на выход в финал.
Встреча против Викторий Бойковой была для Мишуровой уже пятнадцатой за этот день. Но спортсменка сумела одержать непростую победу в два укола. Бойкова осталась второй, а ещё одна спортсменка из Москвы Людмила Васильева замкнула тройку сильнейших.
Тренировочный план для спортсменов был составлен как раз под турнир в Уфе. Сначала 16-дневные сборы национальной команды на базе на озере Круглом, затем пятидневный турнир. Соревнования в Уфе были аналогом Паралимпийских игр, на которые наши фехтовальщики не поехали. В Париже за медали бьются наши легкоатлеты, пловцы, тхэквондисты, теннисисты и триатлонисты.
В заключительный день соревнований состоялись командные турниры по рапире. В мужском турнире победу одержала сборная, в которой фехтовали уфимцы Альберт Камалов и Никита Нагаев. В женских соревнованиях золотую медаль взяла команда, в которой была представительница Башкортостана Ильмира Салимова.