В Башкирии с приходом холодов ожидается нашествие мышей

По ее словам, совсем скоро в республике похолодает и мыши полезут в дома и погреба. В июле-месяце в Башкирии существенно выросла заболеваемость этой опасной инфекцией: на лечении в стационаре находились 10 пациентов.

При этом, ситуация складывается лучше по сравнению с прошлым годом – за минувшие 6 месяцев мышиная лихорадка была диагностирована у 32 человек. Это на 19% меньше, чем в 2023-м, когда в инфекционной больнице от «мышки» лечились 400 пациентов.