Глава Башкирии обсудил с бойцами в зоне СВО помощь со стороны республики

Глава Башкортостана прибыл в зону специальной военной операции. Радий Хабиров встретился с военнослужащими и их командирами из республики. Он обсудил с офицерами помощь региона бойцам и прежде всего обеспечение подразделений беспилотниками.

Глава Башкортостана написал в соцсетях, что в Башкортостане начали производить беспилотные летательные аппараты. И две первые крупные партии БПЛА уже поступили в наши войска. Также Радий Хабиров сообщил, что договорился с командирами подразделений усилить системы радиоэлектронной борьбы для защиты бойцов от вражеских дронов.