В Башкирии идёт комплектование в сухопутные войска

Размер разовой выплаты для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, достигает 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.