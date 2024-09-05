В Башкирии идёт комплектование в сухопутные войска

Сейчас в пункте отбора республики идет комплектование в сухопутные войска – мотострелковые и танковые. Желающих поступить в эти подразделения большое количество. Офицеры при наборе стараются ориентироваться на их военно-учетную специальность. Если мужчина, к примеру, ранее служил пулеметчиком, то его ставят на эту же должность.
Подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право и не служившие граждане до 65 лет. Среди желающих есть и женщины. Однако для них есть ограничения – заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием.
Размер разовой выплаты для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, достигает 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.