В Башкирии задержали мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ФСБ

В Нефтекамске сотрудники УФСБ по республике задержали взяткодателя. Он предложил деньги сотруднику ведомства. По данным силовиков, уфимский предприниматель занимался строительством местной школы и привлёк к работам нелегальных мигрантов. Это выявили сотрудники правоохранительных органов.

Тогда мужчина предложил сотруднику ФСБ 90 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на преступление и посодействовал в прекращении проверки в отношении иностранцев. В момент передачи денег уфимца задержали. Расследование уголовного дела уже завершено, обвиняемый раскаялся и дал признательные показания, сообщили в пресс-службе УФСБ.