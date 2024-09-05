В Башкирии избиратели могут выиграть квадроциклы и квартиры

Один из квадроциклов, который разыграют уже в ближайшие выходные, разместили на территории уфимского отеля Hilton Garden Inn. В Башкортостане в рамках традиционной акции «Рахмат-2024» разыграют более 330 ценных призов, в числе которых – три квартиры в Уфе, путешествие для всей семьи в Сочи, путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана, средства передвижения, а также бытовая и офисная техника.