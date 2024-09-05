В Шаранском районе Башкирии курсирует «поезд здоровья»

За два дня обследование прошли уже более 60 человек. Приезд врачей также ожидают в селах Кир-Тлявли, Шаранбаш-Князево и деревне Три Ключа. Местные жители благодарят организаторов акции и говорят, что особенно удобно пожилым, которым проблематично добираться до райцентра. Жители отдалённых населённых пунктов могут получить консультацию узких специалистов, не выезжая в райцентр.