В Уфе состоится фестиваль боевых искусств

В Уфе состоялось расширенное совещание филиала Российского союза боевых искусств по республике. В новом сезоне только до конца этого года проведут три крупных турнира. В октябре в столице республики пройдет детско-юношеский фестиваль боевых искусств «Юный боец».
В ноябре — межрегиональный фестиваль учащихся. В нём смогут выступить школьники, а также представители средних специальных учебных заведений. В декабре состоится юбилейная XX Международная спартакиада боевых искусств. В соревновании примут участие сильнейшие бойцы спортивных федераций из разных стран.