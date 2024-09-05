Радий Хабиров совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР

Республика обеспечит свои подразделения в зоне СВО беспилотными летательными аппаратами и ударными дронами-камикадзе. И все они будут произведены в Башкортостане. Об этом Радий Хабиров лично сообщил военнослужащим во время очередной рабочей поездки в Луганскую и Донецкую народные республики. Первые партии таких БПЛА уже привезли на Донбасс, и они отлично зарекомендовали себя на передовой. Также Глава региона вручил отличившимся бойцам ордена и медали Миннигали Шаймуратова и памятные подарки. Добровольцы, в свою очередь, передали Радию Хабирову трофейную натовскую технику, которую разместят в одном из башкирских музеев.
Успех на поле боя обуславливается высотой полета в небе. И речь не только о самолетах и вертолетах, но теперь уже и о беспилотных летательных аппаратах. Таковы реалии современных боевых действий. Неслучайно во многих подразделениях сформированы отряды БПЛА. А в мотострелковом полку «Башкортостан» ещё и создали инженерный класс по сборке и ремонту дронов всех типов. Необходимые детали и сбросы печатают тут же на 3D-принтере. Но скоро работы будет меньше. Радий Хабиров рассказал бойцам о том, что в республике наладили собственное производство беспилотников.
За время несения службы многие наши бойцы за мужество и героизм на поле боя были удостоены различных наград и медалей. Однако получить их дома возможность есть не у всех. Потому что отпуск полагается раз в полгода. И вот Глава Башкортостана в очередной раз лично приехал на Донбасс, чтобы вручить заслуженные награды своим землякам.
В отличие от подобных церемоний в Уфе, здесь всё прошло без фанфар и вспышек фотокамер. Но ценности медалей это нисколько не умалило. Каждая награда — заслуженная потом и кровью. В одном строю с теми, кто ненадолго вышел с передовой, чтобы порадоваться за однополчан и поблагодарить жителей Башкортостана за надёжный тыл и поддержку.
Завершив работу в мотострелковом полку «Башкортостан», съёмочная группа БСТ выдвинулась из ЛНР в ДНР. Там располагается наш первый добровольческий батальон имени Героя России Миннигали Шаймуратова. О близости к линии боевого соприкосновения можно судить по состоянию дороги. Там, где ведутся активные боевые действия, к ремонту дорог ещё не приступили.
По пыльному бездорожью порядка 15 километров с максимально возможной скоростью, чтобы не попасть под удар дронов-камикадзе. Они здесь не редкость. Доехали до точки без происшествий, но к тому моменту ещё не все бойцы вернулись с ЛБС. Пока было время, Радий Хабиров посмотрел бытовые условия шаймуратовцев и трофейное оружие.
А под этой маскировочной сетью добровольцы спрятали одну из своих бронемашин, на которую наварили так называемый мангал. И судя по повреждениям, дополнительная защита уже спасала жизни ребят. Они, кстати, успели собраться в условленном месте, где и встретились с главой республики.
Помощи оказалось достаточно, поэтому бойцы просто поблагодарили за заботу о батальоне. Отличившимся при штурме позиций ВСУ Радий Хабиров вручил республиканские и госнаграды. И едва после церемонии шаймуратовцы перешли к простому разговору с Главой Башкортостана, в небе появились украинские беспилотники.
Общение с бойцами батальона Шаймуратова проходит в такой сложной обстановке. Работают зенитные установки, отрабатывают, скорее всего, по воздушным целям, которые находятся вблизи нашего расположения.
Возможно, именно по такому высотному разведывательному дрону отрабатывали плотным огнём наши бойцы. Конкретно этот беспилотник прицельным выстрелом из автомата Калашникова сбил шаймуратовец с позывным Гиря. Трофейный аппарат он решил подарить одному из башкирских музеев и попросил Радия Хабирова передать его.
На память о своём визите Радий Хабиров расписался на шаймуратовском флаге. И пообещал исполнить просьбу одного из бойцов — передать привет Владимиру Путину, с которым доброволец в своё время служили вместе.
А на этих кадрах объективного контроля бойцы батальона имени героя России Александра Доставалова первыми входят в Константиновку на фланге Угледара и своими штурмовыми действиями заставляют неонацистов отступить. При поддержке других подразделений российской армии вскоре населенный пункт был полностью очищен от бандеровцев.
Мужество и отвагу наших ребят отметил министр обороны Андрей Белоусов и представил их к государственным наградам. Республиканскими медалями и орденами Минигали Шаймуратова бойцов наградил и Глава Башкортостана. Также в рамках рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров посетил батальон имени Салавата Юлаева. Как и другие наши подразделения, они будут обеспечены башкирскими БПЛА.
И все эти просьбы бойцов и командиров записаны и взяты на контроль. Помимо автомобилей и БПЛА, республика будет отправлять в виде гуманитарной помощи больше средств радиоэлектронной борьбы, чтобы создавать помехи для дронов противника.