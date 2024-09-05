Радий Хабиров совершил рабочую поездку в ДНР и ЛНР

Республика обеспечит свои подразделения в зоне СВО беспилотными летательными аппаратами и ударными дронами-камикадзе. И все они будут произведены в Башкортостане. Об этом Радий Хабиров лично сообщил военнослужащим во время очередной рабочей поездки в Луганскую и Донецкую народные республики. Первые партии таких БПЛА уже привезли на Донбасс, и они отлично зарекомендовали себя на передовой. Также Глава региона вручил отличившимся бойцам ордена и медали Миннигали Шаймуратова и памятные подарки. Добровольцы, в свою очередь, передали Радию Хабирову трофейную натовскую технику, которую разместят в одном из башкирских музеев.

Успех на поле боя обуславливается высотой полета в небе. И речь не только о самолетах и вертолетах, но теперь уже и о беспилотных летательных аппаратах. Таковы реалии современных боевых действий. Неслучайно во многих подразделениях сформированы отряды БПЛА. А в мотострелковом полку «Башкортостан» ещё и создали инженерный класс по сборке и ремонту дронов всех типов. Необходимые детали и сбросы печатают тут же на 3D-принтере. Но скоро работы будет меньше. Радий Хабиров рассказал бойцам о том, что в республике наладили собственное производство беспилотников.

Я сам на этом предприятии был. Мы его сильно не афишируем. Они делают 90 тысяч движков в месяц. Мы делаем 500 штук. Давайте сделаем так: 200 штук будем вам поставлять. Это будет прекрасная помощь. Радий Хабиров

За время несения службы многие наши бойцы за мужество и героизм на поле боя были удостоены различных наград и медалей. Однако получить их дома возможность есть не у всех. Потому что отпуск полагается раз в полгода. И вот Глава Башкортостана в очередной раз лично приехал на Донбасс, чтобы вручить заслуженные награды своим землякам.

В отличие от подобных церемоний в Уфе, здесь всё прошло без фанфар и вспышек фотокамер. Но ценности медалей это нисколько не умалило. Каждая награда — заслуженная потом и кровью. В одном строю с теми, кто ненадолго вышел с передовой, чтобы порадоваться за однополчан и поблагодарить жителей Башкортостана за надёжный тыл и поддержку.

Боевой дух на высшем уровне. Поддержка республики на высшем уровне. Тыл защищён, тыл нас поддерживает. Многие знакомые ребята служат в других подразделениях, в других полках. И я хочу отметить, что именно 21-й башкирский мотострелковый полк в плане поддержки республикой показывает себя. Республика помогает решать какие-то семейные проблемы. Ничто не отвлекает от решения боевых задач. Большое спасибо и главе республики. То есть разные вопросы бывают, и все они решаемы. позывной «Винни»

Завершив работу в мотострелковом полку «Башкортостан», съёмочная группа БСТ выдвинулась из ЛНР в ДНР. Там располагается наш первый добровольческий батальон имени Героя России Миннигали Шаймуратова. О близости к линии боевого соприкосновения можно судить по состоянию дороги. Там, где ведутся активные боевые действия, к ремонту дорог ещё не приступили.

По пыльному бездорожью порядка 15 километров с максимально возможной скоростью, чтобы не попасть под удар дронов-камикадзе. Они здесь не редкость. Доехали до точки без происшествий, но к тому моменту ещё не все бойцы вернулись с ЛБС. Пока было время, Радий Хабиров посмотрел бытовые условия шаймуратовцев и трофейное оружие.

А под этой маскировочной сетью добровольцы спрятали одну из своих бронемашин, на которую наварили так называемый мангал. И судя по повреждениям, дополнительная защита уже спасала жизни ребят. Они, кстати, успели собраться в условленном месте, где и встретились с главой республики.

Я вам честно скажу, за батальон очень сильно переживаем. Для нас это самый героический батальон. Вы прошли трудный путь. Поэтому приехал спросить, как дела, чем помочь. Радий Хабиров

Помощи оказалось достаточно, поэтому бойцы просто поблагодарили за заботу о батальоне. Отличившимся при штурме позиций ВСУ Радий Хабиров вручил республиканские и госнаграды. И едва после церемонии шаймуратовцы перешли к простому разговору с Главой Башкортостана, в небе появились украинские беспилотники.

Общение с бойцами батальона Шаймуратова проходит в такой сложной обстановке. Работают зенитные установки, отрабатывают, скорее всего, по воздушным целям, которые находятся вблизи нашего расположения.

Возможно, именно по такому высотному разведывательному дрону отрабатывали плотным огнём наши бойцы. Конкретно этот беспилотник прицельным выстрелом из автомата Калашникова сбил шаймуратовец с позывным Гиря. Трофейный аппарат он решил подарить одному из башкирских музеев и попросил Радия Хабирова передать его.

Это крыло ищет цели, где минометы стоят, техника, расчеты, позиции. Дает координаты, и враг начинает по ним работать. Мы это предотвратили, сбили. Высота была 350-400 метров. С первого раза из стрелкового оружия попал. Стреляем мы хорошо. Позывной «Гиря»

На память о своём визите Радий Хабиров расписался на шаймуратовском флаге. И пообещал исполнить просьбу одного из бойцов — передать привет Владимиру Путину, с которым доброволец в своё время служили вместе.

А на этих кадрах объективного контроля бойцы батальона имени героя России Александра Доставалова первыми входят в Константиновку на фланге Угледара и своими штурмовыми действиями заставляют неонацистов отступить. При поддержке других подразделений российской армии вскоре населенный пункт был полностью очищен от бандеровцев.

Мужество и отвагу наших ребят отметил министр обороны Андрей Белоусов и представил их к государственным наградам. Республиканскими медалями и орденами Минигали Шаймуратова бойцов наградил и Глава Башкортостана. Также в рамках рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров посетил батальон имени Салавата Юлаева. Как и другие наши подразделения, они будут обеспечены башкирскими БПЛА.

Мы две партии большие уже завезли. И вот я отзывы у командиров собирал. Отзывы очень хорошие. Нам важно, как чувствуют себя родные и близкие бойцов. Нам это важно, они воюют, а мы должны за их родными присмотреть. Познакомился с новыми командирами наших подразделений, кое-где они сменились. Вот такая обычная рабочая поездка. Я подчёркиваю, что должен быть в курсе того, что тут происходит, и какая им тут помощь нужна. Радий Хабиров