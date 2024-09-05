«Салават Юлаев» начал сезон с победы над «Ак Барсом»

Первым соперником уфимцев стал казанский «Ак Барс». 68 секунд хватило Глебу Кузьмину, чтобы открыть счёт в матче. Также в стартовом игровом отрезке отличился Нэйтан Тодд. Для канадца эта шайба стала первой в КХЛ. У казанцев отличился вернувшийся из-за океана Александр Барабанов.