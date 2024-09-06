В Башкирии стартовал первый день голосования

Выборы Главы Башкирии в регионе начались. В 8:00 открыли все избирательные участки по республике. Голосование продлится три дня с 6 по 8 сентября. Оставить свой голос за одного из кандидатов можно с 8:00 до 20:00.

В процессе участвуют 69 территориальных и 3302 участковых избирательных комиссий, в которых ведут работу более 28 тысяч человек.

Проголосовать можно и на дому. Таким правом могут воспользоваться пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Для этого нужно обратиться в свою избирательную комиссию в день голосования до 14:00.

Кроме выборов руководителя региона в Башкирии также проходят выборы депутата Госсобрания по Уфимскому одномандатному округу и 216 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.