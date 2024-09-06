Как стартовали выборы Главы Башкирии в Кармаскалинском районе

Сегодня ровно в 8 утра в Башкортостане стартовали выборы главы республики и депутатов в местные советы. В единый день голосования с 6 по 8 сентября на своих избирательных участках смогут проголосовать около 3 миллионов жителей региона.
В списке кандидатов на пост руководителя региона Владимир Нагорный, представляющий партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Иван Сухарев – ЛДПР, Ильшат Тимерьянов, выдвинутый партией «Новые люди», Радий Хабиров от «Единой России» и Артур Шайнуров от КПРФ.
Один из избирательных участков открылся в Кармаскалинском районе. Корреспондент телеканала БСТ Динара Таймасханова рассказала об активности в первые полчаса выборов.