Как стартовали выборы Главы Башкирии в Уфе

В организации выборов задействованы 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК – они назначены политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей. Корреспондент телеканала БСТ рассказала об обстановке на одном из избирательных участков в Уфе.
На одном из избирательных участков Уфы, на территории Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуриева, в избирательной комиссии сидят наши коллеги, сотрудники телеканала БСТ. Участок охватывает частный сектор и лишь несколько многоквартирных домов. Всего здесь зарегистрированы 815 избирателей, в течение трех дней у них будет возможность выбрать главу республики и депутатов районных и городских советов.
Хочется напомнить, что пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, а также лица, у которых есть другие уважительные причины, могут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до двух часов дня.