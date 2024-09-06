Как стартовали выборы Главы Башкирии в Уфе

В организации выборов задействованы 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК – они назначены политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей. Корреспондент телеканала БСТ рассказала об обстановке на одном из избирательных участков в Уфе.

На одном из избирательных участков Уфы, на территории Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуриева, в избирательной комиссии сидят наши коллеги, сотрудники телеканала БСТ. Участок охватывает частный сектор и лишь несколько многоквартирных домов. Всего здесь зарегистрированы 815 избирателей, в течение трех дней у них будет возможность выбрать главу республики и депутатов районных и городских советов.