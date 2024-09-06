В Башкирию поступило 1,2 млн доз бесплатной вакцины от гриппа

Почти 1,2 млн доз для бесплатной вакцинации от гриппа поступили в республику – их закупили на средства федерального и республиканского бюджетов. В этом году вакцинироваться смогут почти 2,5 млн жителей Башкортостана – это 60% населения. Именно такое количество необходимо для создания общественного иммунитета.