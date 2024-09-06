Жителям Башкирии рекомендуют отключить VPN во время работы сайта «Рахмат»

В Башкирии стартовали трёхдневные выборы главы республики. Жителям региона, желающим принять участие в акции «Рахмат», рекомендуют на время отключить VPN.
Избиратели, отдавшие свой голос, могут принять участие в розыгрыше квартир, машин и других ценных призов.
Для этого необходимо зарегистрировать на сайте свой уникальный QR-билет, который выдают каждому после волеизъявления. Организаторы напоминают, что во время регистрации лучше выключить VPN. Дело в том, что в период мартовских выборов сайт акции был подвержен кибер-атакам, и для предотвращения подобных ситуаций теперь он настроен только на пользователей из России.
Фото: ГорОбзор.ру