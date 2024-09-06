На выборах Главы Башкирии члены УИКа поздравили пару с золотой свадьбой

В Башкортостане начался единый день голосования. Сегодня ровно в 8 утра открылись все избирательные участки. Республика выбирает будущего Главу Башкортостана, в некоторых муниципалитетах идет голосование за депутатов в местные советы. Большой наплыв наблюдался с самого открытия, многие решили проголосовать до рабочего дня.

А у некоторых избирателей единый день голосования совпал с золотой свадьбой. В Архангельском районе пара прожила вместе 50 лет, с этим событием их поздравили члены УИКа. Сейчас на месте в селе Красный Зилим работает съемочная группа телеканала БСТ. Подробности – в нашем сюжете.