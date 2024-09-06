В Уфе один из УИКов работает в хореографическом училище

Наши коллеги, сотрудники телеканала БСТ работают на избирательном участке в Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева. Всего здесь зарегистрированы 815 избирателей, среди которых и Гульсина Сулейманова, которая стала первой голосующей. Опустив бюллетень в избирательную урну, она отправилась на работу. А вот студентки хореографического колледжа, сестры Кармаковы в этом году голосовали впервые.
На выборах Главы Башкортостана работают 3 302 избирательных участка. Напомним, что пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием и те, кто ухаживает за ними, а также лица, у которых есть другие уважительные причины, могут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 2 часов дня.