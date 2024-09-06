В Янаульском районе состоялся пуск межпоселкового газопровода

В Башкортостане активно реализуется программа догазификации. Это подключение домов, не имеющих газа, в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В этом году экологичное топливо специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» уже подвели до 9514 домовладений в республике. Недавно осуществили пуск межпоселкового газопровода в Янаульском районе.

Долгожданное голубое топливо появилось в доме Ивановых Янаульского района. Для всей семьи это настоящий праздник. В июле подали заявку и вот эту осень встречают в тепле и уюте. К тому же хорошая экономия: на покупку дров и угля уходила значительная часть семейного бюджета.

Пуск нового газораспределительного пункта селе Андреевка Янаульского района – значимое событие для всех жителей. Построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы в короткие сроки. Общая их протяжённость – почти 19,5 км.

Сегодня значимое событие для нашего предприятия и жителей Янаульского района. Сегодня производим пуск газа в газопроводы внутрипоселковые и межпоселковые для трёх деревень. Есть возможность подключить 339 домовладений, на сегодняшний день подали заявки 178 домовладений, в части из них газопроводы уже построены и уже начинаем производить пуск. Ришат Талипов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске