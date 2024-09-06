В Янаульском районе состоялся пуск межпоселкового газопровода

В Башкортостане активно реализуется программа догазификации. Это подключение домов, не имеющих газа, в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В этом году экологичное топливо специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» уже подвели до 9514 домовладений в республике. Недавно осуществили пуск межпоселкового газопровода в Янаульском районе.
Долгожданное голубое топливо появилось в доме Ивановых Янаульского района. Для всей семьи это настоящий праздник. В июле подали заявку и вот эту осень встречают в тепле и уюте. К тому же хорошая экономия: на покупку дров и угля уходила значительная часть семейного бюджета.
Пуск нового газораспределительного пункта селе Андреевка Янаульского района – значимое событие для всех жителей. Построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы в короткие сроки. Общая их протяжённость – почти 19,5 км.
Возможностью подключиться к экологичному топливу воспользовались жители многих районов Башкортостана благодаря программе догазификации и пятилетней программе «Газпрома». Прием заявок продолжается. Сделать это можно через интернет-площадки – портал единого оператора газификации или Госуслуги, а также через единые клиентские центры компании «Газпром межрегионгаз Уфа» или офисы МФЦ.