Отдать свой голос на выборах Главы Башкирии можно в Москве

Избирательный участок открылся и в Москве, в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России. Он также будет работать все три дня. Напомним, проголосовать на этом участке смогут избиратели, имеющие регистрацию на территории республики, но по каким-либо причинам оказавшиеся в дни выборов в Москве, например, студенты.
Напомним, для голосования на экстерриториальном участке необходимо подать заявление через механизм «Мобильный избиратель» или обратиться с заявлением в УИК не позднее окончания процедуры выборов на избирательном участке. При обращении с заявлением в день голосования участковая комиссия проверяет, не голосовал ли избиратель в Башкортостане.