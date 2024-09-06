Отдать свой голос на выборах Главы Башкирии можно в Москве

Избирательный участок открылся и в Москве, в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте России. Он также будет работать все три дня. Напомним, проголосовать на этом участке смогут избиратели, имеющие регистрацию на территории республики, но по каким-либо причинам оказавшиеся в дни выборов в Москве, например, студенты.