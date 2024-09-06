В Уфе водитель автобуса совершил опасный манёвр на дороге

В Уфе задержали водителя пассажирского автобуса, который решился на опасный манёвр прямо на проезжей части.
Инцидент произошёл на улице Назара Наджми. 29-летний водитель автобуса №163 выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку. В салоне транспорта находились 15 пассажиров.
За это правонарушение мужчину привлекли к административной ответственности. Ему могут назначить штраф в размере 5 тысяч рублей. Также санкции статьи предусматривают лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Фото: ГАИ РБ.