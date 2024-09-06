На выборах Главы Башкирии проголосовали политики и деятели культуры

В первый день голосования свой выбор сделали и видные политики Башкортостана. Традиционно многие из них голосуют на участке №109, расположенном в государственном концертном зале. Так, в числе первых избирателей здесь появились председатель Госсобрания республики Константин Толкачев с супругой и премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Опустив бюллетень, они поделились мнением о том, каким должен быть будущий руководитель региона.

Люди активно реализуют свое избирательное право. Мы ожидаем достаточно большую явку, порядка 70%. Надеемся, что все процедуры в дни голосования пройдут безупречно, без каких-либо нарушений избирательного законодательства.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Это важное мероприятие, поэтому лучше проголосовать утром, в первый день и далее быть уверенным, что голос учтен, чтобы жизнь в республике шла тем курсом, который ее жители считают важным и верным. Все кандидаты достойны, представляют сильные, большие партии.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Избирателей встречал оркестр, а в фойе развернулась ярмарка. Кроме того, волонтеры всем раздавали браслеты с QR-кодом и памяткой для участия в розыгрыше призов «Рахмат». В списке избирателей много деятелей культуры, которые приходили семьями.

Сегодня мы всем коллективом пришли на выборы, это было пожелание нашего коллектива. Лидеры разных национальных центров пришли с нами. Мы сделали правильный выбор, и правильно, что мы вместе. Алга, Башкортостан! Мы выбираем свое счастливое будущее. И когда мы вместе, такой счастливой семьей, мы знаем, что мы победим и у нас все будет хорошо.

Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан

В советское время мы с родителями ходили на выборы, нас брали за ручку, на первомайские праздники так же ходили, поэтому сейчас мы эту традицию продолжаем.

Назир Байзигитов, директор Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова
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