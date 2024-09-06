На выборах Главы Башкирии проголосовали политики и деятели культуры

В первый день голосования свой выбор сделали и видные политики Башкортостана. Традиционно многие из них голосуют на участке №109, расположенном в государственном концертном зале. Так, в числе первых избирателей здесь появились председатель Госсобрания республики Константин Толкачев с супругой и премьер-министр Правительства Андрей Назаров. Опустив бюллетень, они поделились мнением о том, каким должен быть будущий руководитель региона.
Избирателей встречал оркестр, а в фойе развернулась ярмарка. Кроме того, волонтеры всем раздавали браслеты с QR-кодом и памяткой для участия в розыгрыше призов «Рахмат». В списке избирателей много деятелей культуры, которые приходили семьями.