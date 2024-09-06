На выборах Главы Башкирии проголосовали политики и деятели культуры

Сегодня мы всем коллективом пришли на выборы, это было пожелание нашего коллектива. Лидеры разных национальных центров пришли с нами. Мы сделали правильный выбор, и правильно, что мы вместе. Алга, Башкортостан! Мы выбираем свое счастливое будущее. И когда мы вместе, такой счастливой семьей, мы знаем, что мы победим и у нас все будет хорошо.

Эльмира Саматова, директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан