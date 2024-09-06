Концерт и подарки именинникам: как проходят выборы Главы Башкирии в БГМУ

Большое количество желающих отдать свой голос на выборах Главы Башкортостана сегодня наблюдается на улице Театральной в Уфе. Там в 10-м корпусе Башкирского медицинского университета расположилась участковая избирательная комиссия №105, где традиционно голосуют не только население, которое относится к этому участку, но и студенты и преподаватели вуза, голосующие по месту нахождения. Среди избирателей и те, кто впервые участвует в выборах.