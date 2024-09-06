Народные ансамбли, свадьбы и подарки: как в Башкирии проходит первый день голосования

Избирательные участки подходят с креативом к проведению выборов. Несмотря на то, что идет только первый день голосования за будущего главу региона, среди избирателей высокая активность, но так как это рабочий день, сегодня в УИКах чаще можно встретить пенсионеров.

Ансамбль «Русские узоры» не изменяют себе и в дни выборов. Национальная одежда, народные песни и хорошее настроение вкупе с паспортом в руках. О «Зилимских бабушках» слышал даже глава государства. Не пропускает выборы и Алексей Швецов, заслуженный механизатор сельского хозяйства России, тоже местный житель, считает, голос каждого играет роль.

Могучевы решили отпраздновать на участке свадьбу, причем золотую. 50 лет назад они стали семьей в этот день. После того как отдали гражданский долг, как молодоженов им устроили фотосессию, сказали теплые слова с пожеланием прожить вместе еще много лет и вручили подарки. А вот те, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на участок лично, вправе подать заявку о желании проголосовать дома. Сделать это нужно до 14 часов воскресенья.

В ФОКе села Красноусольского пришедшие на участок семьи могут забрать с собой абонемент в бассейн. Одна из обладателей такого презента — династия учителей Хуснияровых. Сразу три поколения этой семьи пришли на избирательный участок.

Председатель УИК еще и директор оздоровительного комплекса. Знает местных любителей спорта, а значит, почти всех своих избирателей в лицо.