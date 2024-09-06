В Кушнаренковском районе на УИКах применяются комплексы обработки бюллетеней

В районе, как и по всей республике, стартовал первый день выборов главы республики. Ровно в восемь утра в Кушнаренковском районе заработали 46 участковых избирательных комиссий. Активность избирателей на участке №2456 составляет 7%.

Хочется отметить, что здесь с самого утра находятся общественные наблюдатели. Также здесь для избирателей, пришедших на выборы, проводятся уже традиционные розыгрыши в рамках республиканской акции «Рахмат». Сегодня первый день выборов, ещё два дня будут работать избирательные участки с 8:00 до 20:00.