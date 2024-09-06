«Только в единстве мы можем развивать республику»: Эльвира Аиткулова о голосовании в Москве

Для голосования на экстерриториальном участке необходимо либо подать заявление через механизм «Мобильный избиратель», или обратиться с заявлением в УИК в г. Москве не позднее окончания голосования на избирательном участке. При обращении с заявлением в день голосования, участковая комиссия проверяет, не голосовал ли избиратель в Башкортостане. Работа на участке организована на высоком уровне, хотя это первый опыт. Соблюдены все технические организационные моменты, создали праздничную атмосферу. Выставка работ наших художников, звучат родные мелодии.