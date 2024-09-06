«Только в единстве мы можем развивать республику»: Эльвира Аиткулова о голосовании в Москве

Впервые в России можно проголосовать вне региона. Этот опыт Центризбирком страны будет использовать впоследствии повсеместно. Сегодня избирательный участок открылся в Москве, где также проходят выборы Главы Башкортостана.

Он находится в здании Полпредства республики при Президенте России. Голосовать на этом участке смогут избиратели, имеющие регистрацию на территории Республики Башкортостан, но по каким-либо причинам оказавшиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября в городе Москве, например, студенты.

Для голосования на экстерриториальном участке необходимо либо подать заявление через механизм «Мобильный избиратель», или обратиться с заявлением в УИК в г. Москве не позднее окончания голосования на избирательном участке. При обращении с заявлением в день голосования, участковая комиссия проверяет, не голосовал ли избиратель в Башкортостане. Работа на участке организована на высоком уровне, хотя это первый опыт. Соблюдены все технические организационные моменты, создали праздничную атмосферу. Выставка работ наших художников, звучат родные мелодии.

Для всех активных избирателей наших – это прекрасная возможность. Не только проголосовать, но и прийти в Полномочное представительство республики, послушать музыку и посмотреть работы наших мастеров. Ну и, конечно, наша задача на выборах – это продемонстрировать единство. Только в единстве и общими целями мы можем развивать нашу родную республику.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ