«Мы голосуем за мир и стабильность»: религиозные лидеры о голосовании в Башкирии

В первый день выборов главы Башкортостана проголосовали и религиозные лидеры республики. Так, верховный муфтий России Талгат Таджуддин пришел на участок по месту жительства в селе Зубово Уфимского района. Он подчеркнул, что участие в выборах — не только гражданский, но и священный долг каждого. А митрополит уфимский и башкортостанский Никон, делая свой выбор, отметил, именно волеизъявление показывает зрелость человека.