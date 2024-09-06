«Мы голосуем за мир и стабильность»: религиозные лидеры о голосовании в Башкирии

В первый день выборов главы Башкортостана проголосовали и религиозные лидеры республики. Так, верховный муфтий России Талгат Таджуддин пришел на участок по месту жительства в селе Зубово Уфимского района. Он подчеркнул, что участие в выборах — не только гражданский, но и священный долг каждого. А митрополит уфимский и башкортостанский Никон, делая свой выбор, отметил, именно волеизъявление показывает зрелость человека.
На избирательном участке №238 в Уфе свой выбор сделал и председатель духовного управления мусульман республики Айнур Биргалин. После того, как он опустил бюллетень в урну, заявил, что в исламе всячески приветствуется активная жизненная позиция человека. Также сегодня на участке №109 проголосовал главный раввин республики Дан Кричевский. Он призвал всех прийти в эти дни и сделать свой выбор.