Явка избирателей на выборах Главы Башкирии составила почти 30 процентов

Первый день выборов Главы Республики Башкортостан и депутатов в местные советы завершился. Явка составила 29,41%. Об этом на итоговом брифинге в общественно-политическом центре рассказал заместитель председателя Центризбиркома республики Марат Гадилов. В тройке лидеров по явке — Балтачевский, Салаватский и Зианчуринский районы — там на участки пришли почти половина от числа избирателей.

Среди городов — Кумертау, Нефтекамск и Агидель. ОПЦ начал работать в восемь утра, сюда стекается информация о ходе голосования со всего региона. Здесь целый день проходят брифинги с общественниками, блогерами, по видеоконференции связи удается связаться и со спикерами федерального уровня. Общественно-политический центр продолжит работать до 8 сентября включительно.

В Башкортостане выбирают будущего главу республики. В списке кандидатов на пост руководителя региона Владимир Нагорный, представляющий партию «Справедливая Россия — патриоты за правду», Иван Сухарев — ЛДПР, Ильшат Тимерьянов, выдвинутый партией «Новые люди», Радий Хабиров от «Единой России» и Артур Шайнуров от КПРФ.