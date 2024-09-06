В Башкортостане завершился первый день голосования

Первый день выборов на пост Главы Башкортостана подошёл к концу. Все избирательные участки республики и Уфы закрыли свои двери. Вновь они откроются завтра в восемь часов утра. А подсчёт голосов начнется только по завершению всех трёх дней голосования.
Бюллетени хранятся в КОИБах, они ровно в 20:00 переходят из стационарного режима в переносной. Сразу же члены комиссии все неиспользованные бюллетени и книги со списками избирателей убирают в сейф. Далее из мобильных урн достают листы и отправляют в КОИБы.
Затем идет распечатка контрольных данных, и комплексы обработки избирательных бюллетеней автоматически переходят в режим ожидания до следующего дня. А на тех избирательных участках, где вместо электронных КОИБов установлены урны, заполненные бюллетени достают и перекладывают в специальные сейф-пакеты. Вскроют все сейф-пакеты и КОИБы только после завершения голосования.