В Башкортостане завершился первый день голосования

Первый день выборов на пост Главы Башкортостана подошёл к концу. Все избирательные участки республики и Уфы закрыли свои двери. Вновь они откроются завтра в восемь часов утра. А подсчёт голосов начнется только по завершению всех трёх дней голосования.

Бюллетени хранятся в КОИБах, они ровно в 20:00 переходят из стационарного режима в переносной. Сразу же члены комиссии все неиспользованные бюллетени и книги со списками избирателей убирают в сейф. Далее из мобильных урн достают листы и отправляют в КОИБы.