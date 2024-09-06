Как в Башкирии прошёл первый день выборов главы республики

В первый день выборов Главы Башкортостана жители региона активно шли на участки. Где-то очередь образовалась еще до открытия, а в некоторых районах к середине дня проголосовали уже 17% избирателей. К тем же, у кого не было возможности самостоятельно прийти на участок, домой приезжали члены комиссии.

Членам комиссии и наблюдателям показывают, что в прозрачной урне ничего нет. Теперь настала пора установить на ней пломбы. Такая же процедура и с переносными ящиками. В Сибае едва часы показали восемь утра, а на участке было уже многолюдно. Жители города в очереди ждали момента начала выборов.

В Иглинском районе в числе наиболее активных — также старшее поколение. Некоторые из пожилых граждан решили не пользоваться возможностью вызова избирательной комиссии на дом, а пришли голосовать сами.

Я хочу, чтобы тот человек, кого я выбрала, был честным, любил свою страну, свой народ и боролся за наше счастье. Дина Зубайдуллина, жительница с. Иглино

Не откладывать дело в долгий ящик, а прийти в числе первых решил житель Салавата Андрей Васильев. Для 18-летнего парня это первые выборы. Члены комиссии с переносной урной приехали к ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Пискареву. В силу возраста он уже не может сам прийти на участок. Но выборы для него — праздник, поэтому гостей фронтовик встретил в костюме и при параде.

Дома проголосовал и другой ветеран Великой Отечественной из Стерлитамакского района Габдрашит Аглиуллин вместе с супругой. К слову, свой гражданский долг спешили исполнить и нынешние защитники Родины. Так, в одном из сел голосовать с семьей пришел участник СВО с позывным «Калуга», который приехал в краткосрочный отпуск.

К слову, на участки жители приходили и в национальных костюмах, и полным составом, и многодетные семьи. Для родителей это гражданский долг, а вот для детей — пример того, как нужно относиться к статусу гражданина.

В Хайбуллинском районе к середине первого дня на некоторых участках явка составила 17%. Высокая активность была на всех 60 участках. Как и во многих муниципалитетах, здесь, кроме Главы Башкортостана, избирали и депутатов Совета района.