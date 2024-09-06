В Башкирии на выборах свой голос могут отдать слабовидящие и незрячие

Свой голос могли отдать и люди с ограниченными физическими возможностями, в том числе слабовидящие и незрячие. Для них в республике подготовили пять специализированных избирательных участков. Один из них под номером 112 находится по ул. Кустарная, 17, в Доме творчества инвалидов при Республиканском центре народного творчества.

В нем создали условия максимально комфортные для каждого голосующего. Там установлен пандус, есть кнопка вызова персонала, и кабинки сделаны под маломобильных граждан. Подготовили и специальные шаблоны с трафаретами, куда вкладывают бюллетени, и информацию о кандидатах, выполненными крупным шрифтом и шрифтом Брайля.

Булат Сафин не только как избиратель, но и как член общественной палаты республики. Еще до выборов мониторил специализированные участки в составе экспертов, дежурит ход голосования и сейчас.