Тяжелоатлетка из Башкирии завоевала медали на Кубани

Два золота и одно серебро. И это за один месяц! Тяжелоатлетка Валерия Древновская продолжает ставить новые рекорды и брать новые веса. 16-летняя спортсменка с триумфом вернулась из Краснодарского края.

75 килограммов. С таким весом, как говорит наставник спортсменки, Валерия балуется на тренировках, поднимая его по несколько раз. А на последних соревнованиях бронзовую медаль завоевала спортсменка, взявшая вес в 71 килограмм. На один раз. 16-летнюю Древновскую просто не остановить, она уже готова к тому, чтобы на равных бороться с лучшими взрослыми спортсменками России. Как, например, на турнире в Грозном, где Валерия стала второй.

Приехала чемпионка страны в категории 64 кг, Анзорова, Лера дала ей такой бой, какая-то маленькая девочка. Если бы третьи подходы удержала, она бы выиграла Анзорову. Айдар Яруллин, тренер сборной Республики Башкортостан по тяжёлой атлетике

В зал Валерия пришла в восемь лет и сразу влюбилась в грифы, штанги и блины. В августе спортсменка съездила в Грозный, где стала второй, в Воткинск, где одержала уверенную победу, а также на Спартакиаду в Сукко. Для Древновской это был главный турнир, где она в рывке и толчке в сумме взяла 184 килограмма.

На Спартакиаду была абсолютно уверена, что выиграю, тренер планировал собрать рывок, три из трёх попыток удачные, но так как я собрала два в толчке, могла сделать и больше, ощущала на кураже себя. Валерия Древновская, победительница Первенства России по тяжёлой атлетике

Несмотря на огромные успехи наших тяжелоатлеток, с этим видом спорта в Уфе всё не так просто. Есть лишь два тренера — Айдар Яруллин и Евгений Константинов, чьи спортсменки постоянно дают результаты.

Благодаря работе управления спорта города, нам помогли найти помещение, будем организовывать новый зал на Шафиева, 28, надеюсь, в следующем году появится новый зал, постоянно со взрослыми тренерами веду работу. Алексей Нестеренко, директор СШОР «Уфимец»