Тяжелоатлетка из Башкирии завоевала медали на Кубани

Два золота и одно серебро. И это за один месяц! Тяжелоатлетка Валерия Древновская продолжает ставить новые рекорды и брать новые веса. 16-летняя спортсменка с триумфом вернулась из Краснодарского края.
75 килограммов. С таким весом, как говорит наставник спортсменки, Валерия балуется на тренировках, поднимая его по несколько раз. А на последних соревнованиях бронзовую медаль завоевала спортсменка, взявшая вес в 71 килограмм. На один раз. 16-летнюю Древновскую просто не остановить, она уже готова к тому, чтобы на равных бороться с лучшими взрослыми спортсменками России. Как, например, на турнире в Грозном, где Валерия стала второй.
В зал Валерия пришла в восемь лет и сразу влюбилась в грифы, штанги и блины. В августе спортсменка съездила в Грозный, где стала второй, в Воткинск, где одержала уверенную победу, а также на Спартакиаду в Сукко. Для Древновской это был главный турнир, где она в рывке и толчке в сумме взяла 184 килограмма.
Несмотря на огромные успехи наших тяжелоатлеток, с этим видом спорта в Уфе всё не так просто. Есть лишь два тренера — Айдар Яруллин и Евгений Константинов, чьи спортсменки постоянно дают результаты.
Времени на передышку у Валерии Древновской нет. Совсем скоро она отправится на первенство Башкирии, где должна будет пройти отбор на своё четвёртое первенство России в этом году. Три из них по разным возрастам она уже выигрывала. Возьмёт ли четвёртое? Вопрос риторический. Но такой россыпи медалей в нашей стране у тяжелоатлеток ещё никогда не было.