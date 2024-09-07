В Башкирии стартовал второй день выборов Главы республики

Сегодня в 8:00 стартовал второй день голосования на выборах Главы Башкирии.

Более трех тысяч избирательных комиссий начали свою работу для избирателей. Отдать свой голос за одного из кандидатов можно будет сегодня и завтра, в воскресенье, до 20:00.

Те, кто не может в силу своего состояния подойти на участок лично, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в свою избирательную комиссию до 14:00 в день голосования.

Напомним, по данным ЦИК РБ, явка жителей на выборы в регионе в первый день составила 29,41%. Также для граждан по всем вопросам, связанным с выборным процессом, работает телефон горячей линии 8-800-347-54-54.

Второй день голосования, расположенный на участке гимназии им. Кусимова, достаточно активно начался. Первые избиратели пришли туда уже к 8:00. Среди тех, кто в восемь утра решил долго не спать: участники СВО, 93-летняя жительница села Аскарово и многодетная семья.

Кстати, в первый день на участке №767 и вовсе выстроились очереди с самого утра, люди решили сначала проголосовать, а потом начать заниматься своими делами. В целом в Абзелиловском районе выборы проходят спокойно, жалоб нет, люди продолжают идти на избирательные участки.