В Уфе на железнодорожном вокзале работает избирательный участок

Сотрудники уфимского железнодорожного вокзала могут проголосовать прямо на рабочем месте. Избирательный пункт номер ... разместился на первом этаже здания, около касс дальнего следования. Здесь нет постоянного списка избирателей.

Отдать свой голос могут сотрудники вокзала и железнодорожной станции, которые оформили открепительные удостоверения. В остальном же избирательный участок ничем не отличается от других. Благодаря отсутствию очередей работники назвали такой способ голосования быстрым и удобным.