В Уфе продолжает работать общественно-политический пресс-центр

Накануне начал свою работу и общественно-политический центр, в который стекается вся информация по ходу выборов в Башкортостане. Там целый день проходят брифинги с участием политологов, активистов, журналистов.

Открылся центр и во второй день голосования в восемь утра. Хоть и второй день выборов выпал на субботу, выходной день, несмотря на это, работа в пресс-центре кипит полным ходом. Никаких нарушений в ходе голосования не было выявлено. Всё, что присылали с федерального центра, было быстро отработано. На одном из участков сработала пожарная сигнализация. Это не нарушение, а технический сбой в работе. Избирательная комиссия продолжает работать в штатном режиме.